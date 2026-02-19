Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha annunciato oggi il suo più grande operativo estivo di sempre per la Calabria, che fa seguito al significativo investimento effettuato nella Regione dopo l’abolizione, da parte del Presidente Occhiuto, dell’addizionale municipale. Questa decisione continua a generare una crescita trasformativa in termini di occupazione, turismo e connettività tutto l’anno per la Calabria.

L'operativo record di Ryanair per l’estate 2026 in Calabria prevede 4 aeromobili basati (2 a Lamezia e 2 a Reggio), per un investimento totale da 400 milioni di dollari nella Regione – 3,2 milioni di passeggeri annui (+14%) tra Lamezia, Reggio e Crotone e 42 rotte, incluse 5 nuove destinazioni da Lamezia verso Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia e Varsavia. La continua crescita di Ryanair supporterà oltre 2.500 posti di lavoro locali e contribuirà allo sviluppo economico e turistico della Calabria, potenziando la connettività durante tutto l’anno e offrendo tariffe più basse ai cittadini e ai visitatori.

L’operativo Ryanair per l’estate 2026 in Calabria prevede:

4 aerei basati (US$400m tot. invest.) – 2 a Reggio-Calabria & 2 a Lamezia Terme

3.2 milioni di passeggeri all’anno (+14%)

42 rotte, incluse 5 nuove da Lamezia a Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia & Varsavia

Aumento delle frequenze su popolari rotte esistenti:

- da Reggio a Milano Malpensa, Torino e Venezia

- da Crotone a Milano Bergamo & Bologna

Supporto ad oltre 2.500 posti di lavoro locali, inclusi 120 posti altamente qualificati nell’industria dell’aviazione. Dalla decisione del Presidente Roberto Occhiuto di abolire l’addizionale comunale nell’agosto 2024, Ryanair ha registrato una crescita senza precedenti in Calabria, che proseguirà anche nell’estate 2026. Dopo l’eliminazione di questa tassa, Ryanair ha aumentato la capacità di 1,6 milioni di posti (+82%), ha aperto una nuova base a Reggio Calabria, ha basato 3 aeromobili aggiuntivi (4 in totale), ha introdotto oltre 20 nuove rotte, ha investito 15 milioni di euro in un nuovo hub manutentivo che supporterà – a pieno regime - 300 nuovi posti di lavoro nel settore dell’aviazione, dimostrando concretamente quanto una politica favorevole allo sviluppo del trasporto aereo possa generare una crescita davvero significativa.

Per celebrare il lancio dell’operativo record di Ryanair per l’estate 2026 in Calabria, la compagnia ha annunciato una promozione con tariffe a partire da soli 29,99 €, disponibili per la prenotazione da subito tramite l’app Ryanair (soggette a disponibilità).