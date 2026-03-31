L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni della stazione, nata come hub ferroviario regionale e diventata negli anni simbolo di degrado e abbandono

Non è un momemto fortunato per le strutture di Cosenza. Dopo il crollo di una vecchia palazzina nel centro storico di Cosenza, stamattina ha ceduto parte del solaio in una delle strutture della stazione ferroviaria di Cosenza Vaglio Lise. L’area interessata dal crollo è stata immediatamente delimitata con nastro di sicurezza per impedire il passaggio e segnalare il rischio di ulteriori cedimenti.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni della stazione di Vaglio Lise, una struttura nata con l’obiettivo di diventare il principale hub ferroviario regionale ma che, nel corso degli anni, è stata spesso al centro di polemiche per lo stato di degrado e per la scarsa valorizzazione dell’area.

Non si registrano feriti, ma il cedimento del solaio ha reso necessario interdire la zona per motivi di sicurezza. Resta ora da capire quali interventi verranno messi in campo per la messa in sicurezza e per il recupero della struttura, da tempo indicata come uno snodo strategico per il trasporto ferroviario dell’area urbana di Cosenza.

La stazione di Vaglio Lise, infatti, era stata progettata come il più grande centro ferroviario della regione, ma nel tempo molte delle funzioni previste non sono mai state pienamente sviluppate, trasformando la struttura in uno dei simboli delle incompiute infrastrutturali del territorio.

Il crollo riapre quindi il tema della manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e della riqualificazione dell’intera area, considerata strategica per la mobilità dell’area urbana e per i collegamenti ferroviari della provincia.