In diretta dalla suite aeroportuale di Lamezia Terme, l’esponente dem non le ha mandate a dire: «Non basta fare delle passerelle alla vigilia del voto, dobbiamo imparare a parlare con i calabresi, che hanno perso la fiducia in noi»

Il componente della Direzione nazionale del Partito democratico Carlo Guccione, intervenuto nella diretta elettorale di LaC, sollecitato dalle domande del giornalista Massimo Clausi – dalla suite aeroportuale di lamezia Terme – a proposito dei primi dati delle amministrative nei comuni calabresi chiamati al voto, ha commentato senza mezzi termini: «Il Pd in Calabbria non è mai nato. Abbiamo un problema di costruzione non soltanto del partito democratico, ma dell’intera coalizione di centrosinistra. Tre sconfitte consecutive alla Regione – ha continuato carlo Guccione – significano che non siamo stati in grado di offrire un’alternativa al centrodestra».

L’esponente dem porta l’esempio concreto della sconfitta del centrosinistra alle elezioni per la Provincia di Cosenza, dove a vincere è stato il sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli, ai danni del primo cittadino di Cosenza Franz Caruso: «È stata composta una lista della quale facevano parte il sindaco di Cosenza, insieme con il presidente del Consiglio comunale». Quindi, l’affondo finale: «Se il Partito democratico non cambierà passo, c’è il rischio reale che alle prossime elezioni politiche, il Pd scenda al di sotto del dieci percento. Non basta fare delle passerelle elettorali alla vigilia del voto, ma bisogna essere in grado di parlare ai calabresi che ormai non si fidano più di noi».