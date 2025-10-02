Operazione della Guardia di Finanza tra Catanzaro e Cosenza: in carcere marito e moglie di Acquappesa già detenuti per oltre trent’anni di pressioni su un imprenditore locale

Ancora arresti a Cetraro. Nuovo intervento della Guardia di Finanza nel Cosentino. Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale di Catanzaro, con il supporto del Servizio Centrale I.C.O. di Roma e del Comando Provinciale di Cosenza, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catanzaro – Sezione G.I.P. – G.U.P., su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Il provvedimento riguarda due soggetti, marito e moglie originari di Acquappesa e residenti a Cetraro, Franco Pinto e Cinzia Maritato, già detenuti da aprile 2025 per reati di usura ed estorsione commessi ai danni di un imprenditore locale per oltre trent’anni. L’ordinanza attuale conferma l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, con l’aggravante del metodo mafioso, emersi dalle indagini successive.

Le investigazioni si inseriscono in un territorio fortemente segnato dalla presenza della cosca Muto, una delle ‘ndrine più influenti della Calabria, guidata storicamente da Franco Muto, detto “u luongu” o “il re del pesce”. Negli ultimi anni Cetraro è stata teatro di diversi episodi di violenza riconducibili alla criminalità organizzata, tra cui il ferimento di Guido Pinto nel 2022, l’omicidio di Alessandro Cataldo nel 2023 e quello di Giuseppe Corallo nel 2025.

A questi fatti si aggiungono atti intimidatori e dimostrativi del controllo territoriale, come la distruzione di telecamere comunali, l’incendio di mezzi della società di raccolta rifiuti e spari contro esercizi commerciali. Le autorità giudiziarie ribadiscono che i provvedimenti cautelari sono stati emessi sulla base delle attuali risultanze investigative. Nei confronti degli indagati permane la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Di seguito il video diffuso dalla Guardia di Finanza per gli arresti a Cetraro.