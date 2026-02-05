I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cetraro hanno posto sotto sequestro una area di 2000 metri quadri in località “Marinella” di Cetraro. Durante un servizio mirato di repressione dei crimini ambientali, su un terreno privato è stata accertata la presenza un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi e non pericolosi, miscelati tra loro e giacenti sul suolo naturale che ne hanno determinato le caratteristiche di una discarica abusiva.

In particolare nell’area sono stati rinvenuti 25 mc di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizione fabbricati; rifiuti di vario genere quali reti metalliche e pezzi di ferro, plastica e vetro, pneumatici fuori uso, materiale legnoso di vario genere, pedane in legno e cinque autovetture in stato di abbandono e coperte da vegetazione sulle quali erano accumulati rifiuti di varia natura. A seguito dell’accertamento si è proceduto al deferimento alla Procura della Repubblica di Paola del proprietario del terreno, un uomo di Cetraro, per il reato di “Discarica abusiva” e al conseguente sequestro dell’area.

Si comunica quanto descritto, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.