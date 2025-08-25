La presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ha espresso la propria vicinanza e quella dell’ente che rappresenta alla dirigente biologa dell’ospedale civile di Cetraro, vittima di un grave atto vandalico ai danni della sua automobile.

«Alla professionista, stimata e conosciuta per dedizione e competenza, va tutta la mia solidarietà e il mio sostegno personale e istituzionale», ha dichiarato Succurro.

Un messaggio alla comunità

La presidente ha rivolto un pensiero anche al sindaco Giuseppe Aieta e ai cittadini di Cetraro: «Esprimo vicinanza anche al sindaco, che si impegna ogni giorno per tutelare la sua comunità, e a tutti i cittadini già provati da altri segnali inquietanti. Episodi come questo non possono né devono essere sottovalutati, perché la violenza è la spia di patologie sociali da affrontare a fondo».

L’impegno per la sicurezza

Succurro ha inoltre auspicato che le forze dell’ordine possano risalire in tempi rapidi ai responsabili del gesto, sottolineando la necessità di «non abbassare mai la guardia» e di tutelare i cittadini e i lavoratori del settore sanitario, spesso operanti in contesti delicati.

La presidente ha ricordato anche le iniziative concrete della Provincia in tema di sicurezza: «Abbiamo da poco acquistato un immobile in cui sorgerà la nuova caserma dei carabinieri».

Unità contro la violenza

«Episodi come questo – ha concluso – devono unire ancora di più le istituzioni e la comunità. Continuiamo a lavorare insieme per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare la loro serenità».