L’uomo ha lanciato dalla finestra alcuni involucri per sottrarsi ai controlli. Recuperati complessivamente 116 grammi tra marijuana, cocaina e hashish. Sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Ha tentato di liberarsi della droga lanciando alcuni involucri dalla finestra dell’abitazione di Cetraro durante una perquisizione domiciliare, ma il tentativo non è sfuggito ai Carabinieri, che lo hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato. Protagonista della vicenda è un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’intervento dei militari della locale Stazione dei Carabinieri è scattato nell’ambito di una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Durante le operazioni, il trentenne avrebbe cercato di disfarsi rapidamente delle sostanze stupefacenti presenti in casa, gettando dalla finestra diversi involucri. I Carabinieri hanno immediatamente recuperato quanto lanciato all’esterno, impedendogli di portare a termine il tentativo.

Le successive attività di ricerca hanno permesso di rinvenire complessivamente 116 grammi di sostanze stupefacenti: 86 grammi di marijuana, 28 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione e diverso materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle singole dosi. Elementi che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbero essere compatibili con un’attività di preparazione e suddivisione della droga destinata alla cessione.

Al termine degli accertamenti, il 30enne è stato arrestato e inizialmente accompagnato presso la propria abitazione. Successivamente è comparso davanti al Tribunale di Paola con rito direttissimo, nell’ambito del procedimento avviato a seguito dell’intervento dei militari. Al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.