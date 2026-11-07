Tragedia nella notte a Scalea, dove un uomo di 36 anni, R.P., è morto dopo essere finito con l'auto nel canale Tirello, nel centro cittadino. Secondo le prime informazioni, a causa delle forti piogge che hanno interessato il territorio, il canalone risultava particolarmente ingrossato. Una circostanza che avrebbe reso ancora più difficili le operazioni di soccorso.

I tentativi di recupero sono andati avanti a lungo, fino alle prime luci dell'alba. Purtroppo, per il 36enne non c'è stato nulla da fare. Da quanto si apprende, l'uomo era residente in provincia di Potenza. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Scalea, impegnati a ricostruire la dinamica dei fatti e a chiarire come il giovane sia finito nel canale.