Un ciclista è stato travolto da un veicolo nella giornata di oggi lungo la strada statale 106, nel tratto che attraversa il territorio di Corigliano-Rossano. L’episodio ha fatto scattare l’allarme e reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Cassano, impegnati nei rilievi e nella regolazione del traffico.

Il ciclista, che ha riportato ferite serie, è stato assistito dai sanitari del 118 e trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Rossano con codice rosso. L’impatto ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la statale 106, con code e disagi per gli automobilisti fino al completo ripristino della sicurezza sulla carreggiata.