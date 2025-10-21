Sono un uomo di 25 anni e una donna di 21, il primo è stato sottoposto anche all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché trovato in possesso di dodici grammi di marijuana

Un piccolo cimitero di motocicli, tra carcasse e targhe, con a corredo quattro pneumatici di un’automobile. Tutti di provenienza furtiva. E’ il ritrovamento effettuato nelle scorse ore a Fuscaldo dai carabinieri della Compagnia di Paola, un’attività che ha portato all’arresto di un venticinquenne pregiudicato che, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

I motocicli sono stati rinvenuti a seguito di una perquisizione domiciliare che ha portato alla denuncia dell’indagato per ricettazione in concorso con una donna di ventuno anni incensurata. L’arresto, invece, è scattato a seguito del ritrovamento di dodici grammi di marijuana e di due grammi di semi di canapa indiana, oltreché di materiale per il confezionamento indicativo della detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente sequestrato.

Tornando alle carcasse di motocicli, invece, le stesse presentavano il numero di telaio abraso. Sono in corso ulteriori approfondimenti al fine di identificare i legittimi proprietari. Al momento, di certo c’è solo la provenienza degli pneumatici, che, a seguito degli immediati accertamenti svolti, sono risultati provento di un furto consumato a Fuscaldo il 25 gennaio scorso ai danni di un residente.