Nel corso di un incontro tenuto al Viminale, il sindacato ha chiesto garanzie su organici, logistica e tutele per il personale destinato alla nuova struttura

Si è svolto il 18 dicembre 2025, presso il Ministero dell’Interno a Roma, l’esame congiunto richiesto dal SIAP in merito all’istituzione del Commissariato di Polizia a Diamante. All’incontro hanno partecipato il Segretario Nazionale del sindacato, Vincenzo Annunziata, e il Segretario Provinciale del SIAP di Cosenza, Luigi Marino, che hanno illustrato le osservazioni e le criticità legate all’avvio del nuovo presidio di pubblica sicurezza.

L’apertura del Commissariato di Polizia a Diamante rappresenta un passaggio rilevante per il rafforzamento della presenza dello Stato lungo l’area tirrenica cosentina. La nuova struttura, articolata in più unità operative dedicate agli affari generali, al controllo del territorio, all’attività anticrimine e alla polizia amministrativa e dell’immigrazione, è destinata a diventare un punto di riferimento strategico per la tutela della sicurezza pubblica.

Nel corso del confronto, il SIAP ha tuttavia sottolineato come l’efficacia del Commissariato Polizia di Diamante non possa esaurirsi nella sola istituzione formale. «La sicurezza dei cittadini – secondo il sindacato - è strettamente legata alle reali condizioni operative del personale chiamato a svolgere servizio nella nuova sede».

Particolare attenzione è stata posta alle procedure di mobilità del personale, che dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti, senza forzature e con criteri di trasparenza, evitando soluzioni penalizzanti per i lavoratori. Un altro tema centrale riguarda le condizioni logistiche: l’assenza di una mensa interna non deve trasformarsi in un disagio operativo, motivo per cui il SIAP ha chiesto l’attivazione di convenzioni con esercizi locali o, in alternativa, l’erogazione del ticket pasto, diritto contrattualmente riconosciuto.

Il sindacato ha inoltre evidenziato la necessità di garantire gli alloggi di servizio agli aventi diritto, considerati i costi abitativi dell’area, affinché eventuali trasferimenti risultino sostenibili e dignitosi. Sul piano degli organici, è stata ribadita la contrarietà a qualsiasi soluzione che possa impoverire la Questura di Cosenza, già caratterizzata da una carenza di personale, chiedendo invece risorse aggiuntive e personale dedicato esclusivamente al Commissariato Polizia di Diamante.

«La sicurezza dei cittadini – ha dichiarato il Segretario Provinciale del SIAP Luigi Marino – si fonda su strutture adeguate, mezzi efficienti e soprattutto su lavoratori messi nelle condizioni di operare con professionalità e serenità. L’istituzione del Commissariato di Diamante deve essere un investimento reale e non una sofferenza scaricata sul personale».

Il SIAP ha infine annunciato che continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione del progetto, affinché il Commissariato Polizia di Diamante diventi un concreto strumento di rafforzamento della sicurezza sul territorio e della dignità professionale degli operatori di polizia.