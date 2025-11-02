La ragazza ha perso il controllo del mezzo in via Acquanova. L’auto si è distrutta nell’impatto, necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Stava percorrendo via Acquanova quando, per cause ancora da chiarire, una ventenne ha perso il controllo della sua auto. Il mezzo è sbandato e si è schiantato con violenza, finendo fuori carreggiata. L’urto ha deformato la carrozzeria, rendendo impossibile alla giovane uscire dall’abitacolo.

I vigili del fuoco, intervenuti insieme ai sanitari del 118, l’hanno estratta e trasferita in ospedale. La ragazza ha riportato ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica del sinistro.