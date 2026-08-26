Il veicolo è uscito di strada con una sola persona a bordo. Vigili del fuoco e carabinieri sul posto, ignote condizioni e dinamica
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Un’auto è finita in una scarpata nell’area di Garopoli, nei pressi del centro storico di Corigliano. A bordo del veicolo si trovava soltanto il conducente.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area. Attivato anche l’elisoccorso per prestare assistenza all’automobilista.
Presenti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non sono state comunicate informazioni sulle condizioni del conducente né sulle cause che hanno portato l’auto fuori strada.