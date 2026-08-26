Gli Spanish Brass, reduci dall’esecuzione dell’inno nazionale spagnolo prima della finale dei Mondiali di calcio 2026, arriveranno a Laino Borgo per la quinta edizione di LaoMasterWeeks. L’ensemble si esibirà il 5 settembre al Santuario della Madonna dello Spasimo, in quella che gli organizzatori annunciano come la sua unica data italiana.

Il concerto rientra nella manifestazione promossa dall’Istituto musicale “R. Leoncavallo” di Laino Borgo, con la direzione artistica del maestro Roberto Sola. Il programma comprende quattro appuntamenti a ingresso libero, distribuiti tra il 30 agosto e il 6 settembre.

Il calendario ufficiale degli Spanish Brass indica l’esibizione di Laino Borgo dalle 19 alle 20.30. Fondato nel 1989, il gruppo ha suonato in oltre 60 Paesi e nel 2020 ha ricevuto il Premio nazionale della musica assegnato dal Ministero della Cultura spagnolo.

Dalla finale mondiale al Santuario dello Spasimo

Il 19 luglio gli Spanish Brass hanno eseguito la “Marcha Real”, l’inno nazionale della Spagna, prima della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina disputata al New York New Jersey Stadium. La loro partecipazione all’evento è stata documentata anche dalla copertura dedicata allo spettacolo della finale da NBC New York.

Poche settimane dopo, l’ensemble porterà il proprio repertorio nel Santuario della Madonna dello Spasimo, luogo conosciuto anche come la “Gerusalemme del Sud” e scelto come scenario per tutti i concerti di LaoMasterWeeks.

«Siamo orgogliosi di poter ospitare dei magnifici musicisti oltre che amici di lunga data – afferma il direttore artistico Roberto Sola –. Sono certo che saranno capaci di regalare al pubblico concerti indimenticabili e di altissimo livello artistico».

Sola ricorda anche la vocazione internazionale della manifestazione, che in una precedente edizione aveva ospitato il trombettista statunitense Allen Vizzutti.

Il programma dei quattro concerti

LaoMasterWeeks comincerà il 30 agosto con l’esibizione del Benjamin Ensemble. Il 4 settembre sarà la volta del tenore e mandolinista Alessandro Fortunato, affiancato dal duo “Anelli di Saturno”, formato da Antonio Saturno alla chitarra e Aniello Rossi al flauto.

Il 5 settembre toccherà agli Spanish Brass, mentre la chiusura del calendario, il giorno successivo, sarà affidata all’Alma Trio: Marco Martuccio al pianoforte, Pasquale Allegretti Gravina al violino e Pierpaolo Greco al violoncello.

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e avranno come sede il Santuario della Madonna dello Spasimo.

La masterclass per gli ottoni

Accanto ai concerti, il 5 e 6 settembre l’Istituto musicale “R. Leoncavallo” ospiterà una masterclass dedicata agli ottoni, tenuta dal maestro Giancarlo Parodi, già docente di tromba al Conservatorio di musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano.

La proposta vuole affiancare alla dimensione spettacolare un percorso formativo rivolto ai musicisti. È uno degli elementi che caratterizzano LaoMasterWeeks, manifestazione nata per portare nel territorio del Pollino interpreti italiani e internazionali, creando occasioni di confronto per studenti e appassionati.

«La musica e le performance di qualità e di livello internazionale continuano a caratterizzare la nostra proposta culturale e aggregativa», sottolinea il sindaco di Laino Borgo Mariangelina Russo.

L’obiettivo dell’Amministrazione è consolidare il profilo del paese come borgo legato alle arti, ai mestieri, alla tradizione e alla cultura, affiancando gli eventi musicali all’offerta naturalistica della Valle del Lao.

Le prossime attività dell’Istituto Leoncavallo

La programmazione dell’Istituto musicale proseguirà oltre l’estate. A dicembre è prevista la seconda parte di LaoMasterWeeks 2026, con date e musicisti che saranno annunciati successivamente.

Nel mese di settembre tornerà anche la possibilità di frequentare gratuitamente un periodo di prova presso l’Istituto. Nello stesso periodo partirà il progetto “Trekking educativi sul Pollino”, organizzato con l’associazione ALSA Calabria.

A ottobre sarà invece avviato un corso gratuito di scrittura musicale e narrazione sonora, tenuto da Roberto Sola insieme a Giuseppe Bonafine e Alessandro Bagnato.