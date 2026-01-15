Il 43enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. La Procura della Repubblica di Castrovillari gli contesta i reati di violenza e resistenza a Pubblico ufficiale oltre a quello di lesioni

I Carabinieri della Sezione Radiomobile dal Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, durante il controllo del territorio e nell’espletamento delle loro funzioni di Polizia Giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, hanno arrestato un pregiudicato 43enne della frazione marina di Schiavonea, gravemente indiziato dei reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.

L’episodio inizia con un normale controllo alla circolazione stradale, quando i due Carabinieri della pattuglia Radiomobile hanno ritenuto opportuno intimare l’alt a un soggetto che viaggiava a bordo di un ciclomotore. Dopo un primo momento di incertezza, l’uomo alla guida del mezzo ha arrestato la propria corsa, come a voler favorire il controllo dei militari.

Per questa ragione il caposervizio gli è andato incontro, ma improvvisamente l’interessato è ripartito in maniera repentina urtando il militare che gli si era posto davanti. A causa della collisione il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra, ma nonostante questo si è avventato nei confronti degli operatori per cercare un ultimo disperato tentativo di guadagnarsi la fuga nelle campagne circostanti.

Una volta immobilizzato l’uomo è stato condotto presso la sede dei militari che stavano procedendo, dove è stato dichiarato in arresto per le ipotesi di reato contestategli. I due militari hanno riportato diverse lesioni, alcune delle quali prevedono dei tempi di cura abbastanza lunghi, mentre il pregiudicato non ha avuto alcuna conseguenza. La persona arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari, dove rimarrà a disposizione dei Magistrati della Procura di Castrovillari.