L’episodio è avvenuto in via Nazionale poco dopo la chiusura dei negozi: la vittima, accerchiata soggetti di nazionalità straniera, insultata e spintonata mentre passeggiava

Un episodio che ha scosso la comunità di Corigliano Rossano e che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle strade cittadine. Un uomo disabile è stato vittima di una aggressione mentre passeggiava lungo una delle arterie principali della città.

Il fatto si è verificato intorno alle 20.30 in via Nazionale, poco dopo la chiusura delle attività commerciali. In quel momento la strada era quasi completamente deserta. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato improvvisamente avvicinato da un gruppo di giovani di nazionalità straniera. In pochi istanti la situazione è degenerata: la vittima è stata accerchiata, presa di mira con urla e insulti, quindi spintonata e minacciata.

Momenti di forte tensione, secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, che hanno creato paura e preoccupazione. Fortunatamente l’episodio non ha avuto conseguenze fisiche ancora più gravi, ma resta la pesantezza del gesto nei confronti di una persona con disabilità. L’episodio di aggressione a Corigliano Rossano contribuisce ad alimentare il senso di insicurezza tra i cittadini, soprattutto quando episodi simili avvengono in luoghi centrali e in orari non particolarmente notturni. La vicenda ha suscitato indignazione e preoccupazione nella comunità locale, dove cresce la richiesta di maggiore attenzione e controlli per garantire sicurezza e tutela, soprattutto per le persone più fragili.