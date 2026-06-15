Yasmina Hajji e Dennis Oliva si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto nella competizione di lettura poetica a distanza in lingua araba organizzata dall'Istituto Muhammad Bin Ali al-Mundhiri in Oman

Il 21 maggio 2026 Dennis Oliva, studente del corso di Laurea Magistrale in Lingue per la Comunicazione Internazionale e Yasmina Hajji, studentessa del corso di Laurea in Mediazione Linguistica, si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto nella competizione internazionale di lettura poetica in lingua araba organizzata a distanza dall’Istituto Muhammad Bin Ali al-Mundhiri del Sultanato dell’Oman e patrocinata dal Ministero dell’Istruzione omanita.

Alla manifestazione hanno preso parte studentesse e studenti provenienti da diversi Paesi del mondo arabo, tra cui Oman, Tunisia, Giordania, Qatar ed Egitto. Dennis Oliva ha conquistato il secondo posto con l’interpretazione della poesia “Posso scrivere una poesia” del poeta palestinese Yousef El Qedra, mentre Yasmina Hajji si è classificata terza grazie alla lettura del componimento “Una madre a Gaza non dorme” della poetessa palestinese Ni’ma Hassan.

Entrambe le liriche sono tratte dall’antologia “Il loro grido è la mia voce” - Poesie da Gaza (Fazi 2025) e sono già state lette e interpretate negli spazi della Biblioteca di Area Umanistica ‘F. E. Fagiani’ dell’Università della Calabria l’8 aprile 2026, in occasione della chiusura del percorso espositivo Falastin Hurra. Mostra di fumetti e illustrazioni da e per la Palestina (11 marzo-8 aprile 2026) con un evento finale coordinato da Francesco Alfonso Leccese (Professore associato di Storia dei paesi islamici e docente dei corsi triennali di Lingua e cultura araba) e Valentina Zecca (Docente a contratto dei corsi magistrali di Lingua, cultura e letteratura araba per la comunicazione interculturale).