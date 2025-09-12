Il 60enne è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale Annunziata di Cosenza.
Un grave incidente sul lavoro ha scosso nella mattinata di oggi la comunità di Corigliano-Rossano. Un uomo di 60 anni, titolare di un’officina elettromeccanica situata nei pressi del passaggio a livello della città, è rimasto seriamente ferito mentre stava svolgendo le consuete attività all’interno del proprio laboratorio. Secondo le prime ricostruzioni, un motore di notevoli dimensioni gli sarebbe caduto addosso, provocando lesioni gravissime e l’amputazione di un arto.
L’allarme è scattato immediatamente, e i soccorsi si sono attivati con la massima rapidità. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo, resosi subito conto della gravità della situazione. Considerata la complessità delle ferite, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto a trasferire il ferito d’urgenza all’ospedale di Cosenza, centro di riferimento in grado di gestire un caso tanto delicato.
La dinamica esatta è ancora al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime informazioni sembra che il sessantenne stesse lavorando su un macchinario pesante quando, per cause ancora da accertare, il motore si è staccato e lo ha colpito in pieno. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo: il trauma ha determinato l’amputazione immediata di un arto, rendendo necessario un intervento tempestivo per salvargli la vita.
Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di chi si trovava nelle vicinanze, mentre i tecnici della prevenzione stanno eseguendo i rilievi per comprendere se vi siano state eventuali mancanze nelle misure di sicurezza. L’officina, pur essendo una piccola attività artigianale, trattava quotidianamente componenti e motori di notevole peso, con rischi evidenti per chi vi lavorava.