I carabinieri hanno trovato addosso al 37enne diverse dosi di cocaina e hashish, oltre a un bilancino di precisione

i Carabinieri delle Sezioni Operativa e Radiomobile del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Corigliano Rossano, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dei traffici delle sostanze stupefacenti, condotto con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, hanno arrestato, nella flagranza di reato, un pregiudicato 37enne della frazione marina di Schiavonea, ritenuto indiziato di «detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente».

Da alcuni giorni nei dintorni dell’abitazione di un pregiudicato di Schiavonea erano stati notati degli strani movimenti, che hanno indotto i militari dell’Arma a effettuare una serie di approfondimenti. L’ipotesi che quelle frequentazioni potessero essere connesse a un potenziale commercio di sostanze stupefacenti si è fatta sempre più concreta, tanto che i riscontri positivi hanno indotto i militari a passare all’azione. Infatti, nel corso della giornata di ieri, sono state effettuate delle operazioni di ricerca all’interno dell’appartamento del soggetto sospettato di essere al centro di quella potenziale attività illecita.

La perquisizione è stata estesa a tutte le stanze della struttura, ma in prima battuta senza riscontri positivi. Nel frattempo pero, le attività di polizia giudiziaria eseguite sulla persona del potenziale sospettato hanno permesso di recuperare diverse dosi di cocaina e di hashish, oltre a un bilancino elettronico, anche questo occultato negli indumenti indossati. In esito alla perquisizione sono stati poi sottoposti a sequestro altri elementi indiziari, dai quali è stato possibile ipotizzare che la detenzione delle diverse tipologie di droga potesse essere effettivamente finalizzata alla cessione a favore di terzi.

Il soggetto indiziato del reato per il quale si procede, che annovera dei precedenti specifici, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, dove resterà a disposizione dei Magistrati della Procura della Repubblica di Castrovillari. Continuano pertanto le attività dei Carabinieri nel contesto abitato di Schiavonea, allo scopo di garantire una maggiore percezione della sicurezza da parte della popolazione residente.