Saranno esclusi Pina Incarnato e Massimiliano Battaglia, Francesco De Cicco eserciterà il ruolo di consigliere regionale. Dentro Rosario Branda, Gianluca Orrico e Valentina Varchera

Praticamente pronta la nuova giunta del Comune di Cosenza, con Franz Caruso che si appresta a completare la lista e a firmare i decreti. Dalle indiscrezioni raccolte, saranno quattro i volti nuovi rispetto a quelli che finora hanno accompagnato l’azione amministrativa del penalista fin dal 2021. Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi, soprattutto l’esclusione eccellente di Pina Incarnato, ormai ex assessore all’Urbanistica. A riguardo, il Partito Socialista Italiano (provinciale, regionale e nazionale) ha fatto sapere di non aver indicato alcun nome in sostituzione e di aver invece apprezzato il lavoro svolto al punto da non ritenere politica la decisione assunta.

Il suo posto, questa la novità di ieri, dovrebbe essere preso da Raffaele Fuorivia che fino ad oggi è stato il capogruppo in consiglio comunale proprio dei socialisti, ma che, da quanto emerge, non è stato segnalato dal partito. Fu eletto quattro anni e mezzo fa nella lista Franz Caruso Sindaco, che a distanza di quasi un lustro ora dà l’opportunità all’avvocato Alessandro Rendace di sfruttare la surroga e accomodarsi tra i banchi dell’assise da consigliere. Risultò lui, infatti, il primo dei non eletti.

Cosenza, la composizione della nuova giunta

Nel Partito Democratico, lacerato dalle correnti interne, pagherà per tutti Francesco Alimena perdendo le deleghe consiliari a Cis e Agenda Urbana. Nel pomeriggio di ieri, in una conferenza stampa sui lavori di piazza Cappello, sedeva nel pubblico mentre al tavolo istituzionale si è accomodato Damiano Covelli, l‘assessore ai Lavori Pubblici e ai Trasporti. Diventando un fedelissimo del primo cittadino ha blindato la sua posizione all’interno della squadra di governo, alla quale è rimasta attaccata anche Maria Locanto. Per la vicesindaca decisiva l’indicazione romana che ha scontentato il circolo locale e la nuova maggioranza provinciale che ha sottoscritto la sfiducia (da ratificare in assemblea) a Matteo Lettieri.

Francesco De Cicco, oggi impegnato in Consiglio regionale, attende di conoscere la nuova distribuzione delle deleghe e poi rassegnerà le dimissioni permettendo al commercialista Gianluca Orrico di succedergli in giunta per conto del suo neonato partito: Democratici Progressisti Meridionalisti. Lavorerà fianco a fianco con Pasquale Sconosciuto che erediterà buona parte delle deleghe del consigliere regionale, insediatosi ieri quale vicepresidente della commissione Controllo e Garanzia di Palazzo Campanella a Reggio Calabria.

Non sono state interessate da scossoni Maria Teresa De Marco e Veronica Buffone del M5S. A salutare la compagnia sarà così l’ex titolare delle Attività Produttive Massimiliano Battaglia. Il sindaco ha indicato un profilo dall’altissimo spessore per rilanciarne il settore: Rosario Branda, ex direttore di Confindustria Cosenza. Infine, Franz Caruso garantirà dignità politica e rappresentanza anche all’area civica dei consiglieri Francesco Gigliotti e Daniela Puzzo che hanno indicato Valentina Varchera come loro rappresentante nella nuova giunta della città di Cosenza. Entro giovedì le comunicazioni ufficiali, tra cui la nuova distribuzione delle deleghe.