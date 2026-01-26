Travolto nei pressi del ponte Lao: l’uomo aiutava una donna con l’auto in panne
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Il luogo dell'incidente mortale
Un’altra tragedia scuote l’alto Tirreno cosentino. Questa sera, intorno alle 20, un uomo, S. S. (classe 1978) è stato travolto e ucciso da un’auto in transito sulla ss18, a Scalea, nei pressi del ponte Lao.
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe si sarebbe fermato a prestare soccorso a una donna con l’auto in panne, ma, complice la scarsa visibilità del tratto, è stato scaraventato sull’asfalto. Le ferite sono state fatali. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note.
Sul posto, al momento, sono arrivati i soccorritori. Le indagini, invece, sono affidate ai carabinieri della locale compagnia, guidata dal capitano Alessandro Francesco Senatore. La vittima era sposato e padre di due bambine.