Un’altra tragedia scuote l’alto Tirreno cosentino. Questa sera, intorno alle 20, un uomo, S. S. (classe 1978) è stato travolto e ucciso da un’auto in transito sulla ss18, a Scalea, nei pressi del ponte Lao.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe si sarebbe fermato a prestare soccorso a una donna con l’auto in panne, ma, complice la scarsa visibilità del tratto, è stato scaraventato sull’asfalto. Le ferite sono state fatali. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note.

Sul posto, al momento, sono arrivati i soccorritori. Le indagini, invece, sono affidate ai carabinieri della locale compagnia, guidata dal capitano Alessandro Francesco Senatore. La vittima era sposato e padre di due bambine.