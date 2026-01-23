Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza, che hanno riportato la calma e avviato le verifiche

A Corigliano Rossano una violenta scazzottata tra extracomunitari ha turbato la quiete nell’area urbana di Rossano. Secondo quanto ricostruito, l’episodio è avvenuto in mattinata in un’area centrale del borgo marinaro, punto di passaggio per attività commerciali e cittadini. A scontrarsi sarebbero stati più soggetti di nazionalità straniera. La lite, iniziata per motivi ancora in fase di accertamento, è degenerata con pugni, calci e lancio di bottiglie.

Alcuni testimoni riferiscono che uno dei coinvolti si trovava in evidente stato di alterazione dopo l’assunzione di alcol. La situazione ha creato tensione e allarme tra i presenti, con disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza, che hanno riportato la calma e avviato le verifiche. Sono in corso accertamenti per identificare i responsabili. Non risultano feriti gravi.