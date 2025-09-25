Aggressione violenta ieri sera nello Scalo coriglianese: un ragazzo di 17 anni è stato picchiato dal padre all’incrocio tra via Nazionale e via Provinciale

Aggressione violenta ieri sera nello Scalo coriglianese. Intorno alle 19.30, all’incrocio tra via Nazionale e via Provinciale, un 17enne è stato picchiato dal padre davanti a passanti e automobilisti.

Il ragazzo, colpito ripetutamente, è riuscito a fuggire e a rifugiarsi presso la pattuglia della polizia municipale che come ogni sera stazionava in zona. Ha invocato aiuto agli agenti, che lo hanno fatto salire nell’auto di servizio mettendolo in salvo.

Secondo quanto emerso, l’uomo accusava il figlio di aver sottratto gioielli in oro in casa per rivenderli e ottenere denaro, presumibilmente utilizzato per acquistare droga. Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia di Stato. Gli agenti hanno riportato la calma e avviato le indagini per ricostruire l’intera vicenda.