L’uomo era ricoverato in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico. Il decesso avvenuto in sala operatoria prima che l’intervento chirurgico avesse inizio

Un uomo di 40 anni originario del Cosentino, è deceduto per arresto cardiaco in una clinica privata dell’area urbana, dove era ricoverato in attesa di un intervento di chirurgia generale. Secondo quanto riferito dall’Azienda sanitaria privata, il decesso è avvenuto in sala operatoria, prima che l’intervento chirurgico avesse inizio.

La struttura sanitaria ha disposto un’autopsia interna, procedura consentita quando l’autorità giudiziaria non dispone il sequestro della salma, misura che non è stata adottata fino a questa mattina. I familiari, profondamente scossi, intendono chiarire le cause della morte. Il personale medico ipotizza una correlazione con il vaccino Covid assunto in passato. Una circostanza che sarà valutata nell’ambito delle eventuali indagini.