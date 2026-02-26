Parte a Cosenza il processo nei confronti dell’uomo accusato di avere aggredito due agenti della Polizia municipale nel centro cittadino il 10 dicembre 2025. Le due persone offese si sono costituite in giudizio tramite l’avvocato Antonio Pucci. L’udienza, davanti al giudice monocratico Rosina De Felice, si è chiusa con un rinvio: il procedimento tornerà in aula a marzo 2026.

I fatti contestati risalgono a una mattina di dicembre, in una traversa dell’isola pedonale, in via Galliano (zona piazza XI Settembre). Secondo quanto ricostruito, un 38enne della Presila sarebbe stato sorpreso mentre urinava accanto a un negozio. All’intervento di un agente della Municipale, che gli aveva chiesto i documenti, l’uomo avrebbe reagito con violenza, colpendo l’ufficiale con una testata al volto e provocandogli lesioni e la perdita di due denti.

L’aggressore, che poi aveva malmenato anche l’altro agente, era stato fermato e accompagnato al comando della Polizia locale ai Due Fiumi per le formalità, mentre il vigile era stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’Annunziata.