Operazione dei Carabinieri della Compagnia provinciale: fermato un soggetto con 853 grammi di marijuana e 241 grammi di hashish rinvenuti in casa

A Cosenza un arresto per droga nel corso dei controlli intensificati sul territorio dai Carabinieri. Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cosenza hanno svolto una serie di servizi mirati, secondo una mappatura precisa delle aree sensibili, potenziando l’attività soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne e durante i fine settimana.

In tale contesto, il 25 gennaio 2026, è stato tratto in arresto un soggetto nella flagranza del reato di illecita detenzione di oltre un chilogrammo di sostanza stupefacente. Nel dettaglio, i Carabinieri hanno rinvenuto 853 grammi di marijuana e 241 grammi di hashish.

Lo stupefacente è stato scoperto durante una perquisizione domiciliare, eseguita all’interno di un’abitazione nella disponibilità del soggetto sottoposto ad arresto per droga a Cosenza. L’operazione rientra nell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga messa in campo dall’Arma sul territorio cosentino.

All’esito degli accertamenti, la Procura della Repubblica di Cosenza, sulla base degli elementi acquisiti che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, ha proceduto con giudizio direttissimo. Nel corso dell’udienza, su richiesta della stessa Procura della Repubblica, il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, il 26 gennaio 2026, ha convalidato l’arresto in flagranza e applicato la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

Il procedimento per le ipotesi di reato è attualmente nella fase del giudizio direttissimo e l’informazione è fornita nel rispetto dei diritti dell’imputato (da considerarsi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino all’accertamento definitivo della colpevolezza con sentenza irrevocabile).