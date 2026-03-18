Nel mirino dei controlli nel cuore della Movida di Cosenza finisce un’attività del centro cittadino. Nelle ultime settimane la Polizia di Stato, attraverso la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Cosenza, ha effettuato un controllo amministrativo in un locale attivo nel settore ristorazione e intrattenimento/spettacolo. L’ispezione si è chiusa con l’accertamento di “numerose e gravi irregolarità” e con verbali per circa 16mila euro.

Secondo quanto riferito, tra le principali violazioni contestate figurano la mancata denuncia/licenza per la vendita di bevande alcoliche, l’assenza della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza, in particolare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e la mancanza del manuale di autocontrollo HACCP, considerato un passaggio centrale per la sicurezza alimentare.

I poliziotti hanno inoltre rilevato la mancata esposizione al pubblico della licenza per intrattenimento e spettacolo. Alcune delle violazioni riscontrate – viene specificato – hanno comportato anche la comunicazione agli enti competenti per gli adempimenti e i provvedimenti del caso.

La Questura sottolinea infine che l’attività di controllo proseguirà con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e garantire legalità e regole nel settore dell’intrattenimento.