Lo scontro, che oltre ai due morti ha causato anche tre feriti, ha coinvolto una Ford Fiesta e una Bmw in un impatto frontale, con il successivo coinvolgimento anche di una Opel Meriva

Giuseppe Franco e Antonietta Vivacqua, entrambi di 54 anni, sono le vittime dell’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sulla SS 106 bis, in contrada Rovitti, alla periferia nord di Trebisacce. Il sindaco di Oriolo, Simona Colotta, ha preannunciato il lutto cittadino in segno di rispetto e vicinanza alle famiglie colpite.

La coppia viveva insieme da tempo, pur non essendo sposata. In paese erano conosciuti e apprezzati, persone ben volute. La notizia della loro morte ha colpito profondamente il piccolo centro dell'alto jonio cosentino.

Lo scontro ha coinvolto una Ford Fiesta e una Bmw in un impatto frontale, con il successivo coinvolgimento anche di una Opel Meriva, nei pressi dello stadio “Giuseppe Amerise”. Il bilancio è grave: oltre alle due vittime, si registrano cinque feriti, tra cui tre minori. I soccorsi sono arrivati rapidamente e il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto, disponendo il trasferimento negli ospedali del territorio per gli accertamenti necessari.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di verifica. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Radiomobile di Cassano allo Ionio e degli uomini della Tenenza di Trebisacce, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta sequenza dell’impatto. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari, che hanno utilizzato le fotoelettriche per illuminare l’area e consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.