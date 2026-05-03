Sara Ernani aveva 24 anni, Alexandru Viorel Ichim 25. I corpi sono stati scoperti domenica mattina lungo la strada comunale 704 nel Milanese

Due giovani fidanzati sono stati trovati senza vita a Tribiano, nel Milanese, dopo un drammatico incidente avvenuto con tutta probabilità nella notte lungo la strada comunale 704. A perdere la vita sono stati Sara Ernani, 24 anni, e Alexandru Viorel Ichim, 25 anni, che stavano rientrando a casa a bordo di uno scooter dopo aver trascorso la serata con alcuni amici.

La tragedia è emersa solo nella mattinata di domenica 3 maggio, quando due persone che stavano facendo jogging nella zona hanno notato i corpi e lanciato l’allarme. Per i due ragazzi, però, non c’era ormai più nulla da fare.

Lo schianto nella notte lungo la strada comunale 704

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, i due giovani avrebbero perso il controllo dello scooter mentre percorrevano la strada comunale 704, nel territorio di Tribiano. Il mezzo sarebbe finito prima in un fosso e poi contro un palo di cemento, in un impatto che non ha lasciato scampo ai due ragazzi.

Quando sono stati ritrovati, Sara Ernani e Alexandru Viorel Ichim indossavano ancora i caschi. Un dettaglio che restituisce tutta la violenza dello schianto e la drammaticità di quanto accaduto durante il tragitto di rientro.

L’allarme dato da due persone che facevano jogging

A scoprire i corpi sono stati due passanti impegnati in una corsa mattutina nella zona. Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari con due ambulanze e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani, morti con ogni probabilità diverse ore prima del ritrovamento.

Indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica

Sulla tragedia sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli investigatori analizzeranno anche le telecamere presenti nella zona per capire se si sia trattato di una uscita di strada autonoma, come al momento sembrerebbe, o se possano esserci state eventuali responsabilità di terzi.