Servizi interforze in piazza delle Province e nelle aree limitrofe. Tra le persone controllate 143 avevano precedenti di polizia, verifiche anche su 35 cittadini stranieri. Due le segnalazioni amministrative per uso di sostanze
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Prosegue l’attività di presidio e controllo del territorio nella zona dell’Autolinea di Cosenza. Negli ultimi tre giorni la Questura di Cosenza ha coordinato una serie di servizi specifici, anche interforze, concentrati in piazza delle Province e nelle aree limitrofe.
L’operazione ha visto impegnati il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Locale e la Polizia Provinciale.
Quasi 500 persone identificate
Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 490 persone.
Tra i soggetti sottoposti a verifica, 143 risultavano avere precedenti di polizia, mentre 35 cittadini stranieri sono stati sottoposti a specifici accertamenti.
Due persone sono state inoltre segnalate amministrativamente ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/90, relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.
Il presidio proseguirà
I servizi di controllo nella zona dell’Autolinea e nelle aree circostanti proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di mantenere costante il presidio di uno dei punti più frequentati della città.