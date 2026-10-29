Servizi interforze in piazza delle Province e nelle aree limitrofe. Tra le persone controllate 143 avevano precedenti di polizia, verifiche anche su 35 cittadini stranieri. Due le segnalazioni amministrative per uso di sostanze

Prosegue l’attività di presidio e controllo del territorio nella zona dell’Autolinea di Cosenza. Negli ultimi tre giorni la Questura di Cosenza ha coordinato una serie di servizi specifici, anche interforze, concentrati in piazza delle Province e nelle aree limitrofe.

L’operazione ha visto impegnati il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Locale e la Polizia Provinciale.

Quasi 500 persone identificate

Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 490 persone.

Tra i soggetti sottoposti a verifica, 143 risultavano avere precedenti di polizia, mentre 35 cittadini stranieri sono stati sottoposti a specifici accertamenti.

Due persone sono state inoltre segnalate amministrativamente ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/90, relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Il presidio proseguirà

I servizi di controllo nella zona dell’Autolinea e nelle aree circostanti proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di mantenere costante il presidio di uno dei punti più frequentati della città.