Il cofondatore del movimento annuncia l’uscita dal DPM dopo settimane di distanza dalle riunioni interne. «Scelta sofferta ma inevitabile». Ringraziamenti a Francesco De Cicco e rivendicazione del proprio percorso politico e istituzionale

Giovanni Gianluca Orrico lascia i Democratici Progressisti Meridionalisti e si dimette anche dall’incarico di tesoriere, ruolo ricoperto fin dalla nascita del movimento di cui è stato cofondatore.

Una decisione che Orrico definisce «sofferta ma ormai inevitabile», maturata nel corso delle ultime settimane e arrivata, secondo quanto spiega, a un punto di non ritorno lo scorso 9 ottobre.

La scelta è stata formalizzata soltanto ora, all’indomani della presa di posizione di De Cicco. Orrico chiarisce di avere atteso proprio per evitare che una presa di posizione anticipata potesse produrre ulteriori tensioni o accelerare dinamiche politiche ancora in evoluzione.

«Da oltre un mese non partecipo alle riunioni»

Nel suo intervento, Orrico sottolinea di non partecipare da oltre un mese alle riunioni del movimento e di avere appreso attraverso televisione e social decisioni che, a suo dire, riguardano direttamente il proprio percorso politico e il ruolo istituzionale ricoperto.

«Il rispetto per le istituzioni e il senso di responsabilità verso la nostra comunità guidano da sempre il mio agire», afferma, rivendicando una linea fondata sulla coerenza e sulla condivisione dei progetti più che sulle convenienze politiche del momento.

Il passaggio centrale riguarda proprio le divergenze maturate all’interno del DPM: «Quando nel tempo maturano sensibilità o prospettive differenti all’interno di un cammino comune, la coerenza con i propri valori impone il garbo, la serenità e il rispetto per le strade di ciascuno».

Nessuna polemica personale

Orrico precisa di non voler trasformare la propria uscita in uno scontro personale e invita a mantenere il confronto sul terreno delle idee e della responsabilità istituzionale.

Ringrazia quindi Francesco De Cicco e quanti hanno condiviso con lui la nascita e la crescita del movimento, ribadendo di avere creduto fin dall’inizio nel progetto meridionalista.

Nel comunicato trova spazio anche il riferimento al proprio incarico di assessore, svolto, sottolinea Orrico, «con forte senso di responsabilità e spirito di abnegazione» e con l’obiettivo di dare un contributo concreto alla città.

«Guardo al futuro con lo stesso spirito di servizio»

La decisione, conclude Orrico, viene assunta «con serenità», anche per rispetto verso sé stesso e la propria famiglia.

Nessun riferimento, almeno per il momento, a nuove collocazioni politiche. Resta però la volontà dichiarata di proseguire il proprio impegno pubblico «con la stessa dedizione e lo stesso spirito di servizio» che, sostiene, hanno sempre caratterizzato il suo percorso.