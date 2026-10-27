Due giovani di 26 e 31 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Rende a Montalto Uffugo, nella frazione Taverna, nell'ambito di un'operazione che ha portato al ritrovamento di circa 40 grammi di cocaina all'interno di un garage. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il locale sarebbe stato utilizzato per la distribuzione della sostanza stupefacente. L'intervento è stato condotto dai militari del Nucleo operativo e radiomobile (Nor) della Compagnia di Rende, diretti dal capitano Andrea Gallo.

L'attenzione dei Carabinieri si è concentrata su uno dei due giovani, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, dopo averlo visto arrivare sul posto. I militari hanno quindi proceduto alla perquisizione dell'automobile, nel corso della quale sono stati trovati mille euro in contanti, un foglio di carta con annotazioni, tre smartphone, diverse schede Sim e le chiavi di un box.

Gli elementi raccolti hanno portato i Carabinieri a estendere i controlli al garage, dove è stata rinvenuta la cocaina, per un quantitativo complessivo di circa 40 grammi. Durante le operazioni di perquisizione è arrivato anche il secondo indagato, che ha dichiarato di essere il proprietario della droga. Al termine dell'intervento, entrambi i giovani sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari. L'operazione si è svolta nella frazione Taverna, a Montalto Uffugo, e ha portato al sequestro della sostanza stupefacente e del materiale rinvenuto durante le perquisizioni.

Si precisa che il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.