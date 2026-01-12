Operazioni della Questura tra città e area universitaria di Rende: fermati due uomini. Le operazioni effettuate dalla Squadra Mobile e dalla Squadra Volante hanno portato al sequestro di più du 13 chili di stupefacente

In attesa che questa mattina il nuovo Questore di Cosenza Antonio Borelli incontri per la prima volta la stampa così da tracciare le linee guida del suo mandato, prosegue senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Nei giorni scorsi sono scattati due arresti per droga a Cosenza, nell’ambito di una duplice operazione condotta dagli uomini della Polizia di Stato. Gli interventi hanno portato al fermo di un paio di persone e al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze illecite.

L’operazione di maggiore rilievo ha consentito di smantellare un vero e proprio deposito di droga, culminando con l’arresto di un 36enne residente a Cosenza (A. G. le sue iniziali). Dopo una serie di appostamenti e attività di osservazione, gli agenti hanno fatto irruzione in un appartamento preso in affitto dall’uomo nella zona universitaria di Rende, utilizzato - secondo quanto accertato - come base per lo stoccaggio e la preparazione della droga.

Nel corso della perquisizione, eseguita dai reparti della Squadra Mobile e della Squadra Volante, sono stati rinvenuti circa 13 chilogrammi di stupefacenti, tra cui 11 chili di marijuana, già confezionata e pronta per la distribuzione, e 1 chilo e 700 grammi di cocaina. Oltre alla droga, i poliziotti hanno sequestrato anche una consistente somma di denaro contante e sei macchinari utilizzati per il confezionamento delle dosi, elementi ritenuti indicativi di un’attività di spaccio strutturata.

La seconda operazione, di minore entità ma comunque significativa nel quadro del controllo del territorio, è stata condotta dalla Squadra Mobile e ha riguardato un altro uomo residente nell’area urbana di Cosenza, trovato in possesso di sostanza stupefacente e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Ad ogni modo, gli arrestati devono ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del diritto di cronaca e delle garanzie costituzionali.