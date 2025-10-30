Le indagini della Procura bruzia hanno consentito di ricostruire la vicenda consumatasi lo scorso mese di marzo: le accuse sono lesioni aggravate, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco
I Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, nei confronti di una persona del luogo, sulla base della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di lesioni aggravate, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco.
In particolare, l’attività di indagine, condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Cosenza, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cosenza, ha consentito - nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa - di ricostruire la vicenda, avvenuta lo scorso mese di marzo, relativa all’aggressione posta in essere in danno di un soggetto che, mentre si trovava sulla pubblica via, veniva attinto alla gamba con un colpo di arma da fuoco che gli procurava lesioni gravi con la necessità di essere sottoposto d’urgenza ad intervento chirurgico, nonché di individuare, sul piano della gravità indiziaria, l’autore del grave fatto. Il procedimento penale per le ipotesi di reato pende attualmente nella fase delle indagini preliminari.