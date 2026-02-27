La misura è arrivata oggi, al termine della direttissima celebrata in Tribunale a Cosenza: il giudice monocratico Palmieri, con pm Domenico Frascino, ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’indagato l’obbligo di firma, ritenendo sufficiente una misura non custodiale.

L’arresto risale alla sera del 26 febbraio 2026, intorno alle 22.30, ed è stato eseguito dal personale della Squadra Mobile della Questura di Cosenza. Il fascicolo è stato iscritto per un’ipotesi di violazione dell’articolo 73, comma 4, del DPR 309/90, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish «al fine della cessione a terzi». Nel provvedimento viene richiamata anche la recidiva. L’indagato è Luca Imbrogno, 30enne cosentino, assistito dagli avvocati Antonio Quintieri e Natale Occhiuto.

La contestazione: panetti e involucri tra freezer e frigorifero

Il cuore dell’accusa riguarda quanto sarebbe stato trovato all’interno dell’abitazione. La sostanza, descritta come hashish, sarebbe stata suddivisa in più confezioni e nascosta in diversi punti della casa, soprattutto in cucina. In particolare, nel freezer sarebbe stato rinvenuto un contenitore in plastica trasparente con tre panetti avvolti in cellophane del peso di 99,136 grammi, 99,059 grammi e 49,516 grammi, oltre a quattro involucri avvolti in carta forno per un peso complessivo ripartito in 6,501 grammi, 10,533 grammi, 7,671 grammi e 10,233 grammi.

Nel frigorifero, sempre in cucina, un altro contenitore in plastica trasparente con tre panetti del peso di 99,636 grammi, 99,919 grammi e 50,147 grammi. Nello stesso contesto anche un ovulo avvolto in cellophane da 11,171 grammi, oltre a due involucri in carta forno del peso di 34,841 grammi e 49,642 grammi.

La stanza da letto e i pesi indicati negli atti

La perquisizione, sempre secondo la contestazione, non si sarebbe fermata alla cucina. Nella stanza da letto sarebbe stato trovato un contenitore in cartone con due involucri avvolti in carta forno, del peso di 2,713 grammi e 0,679 grammi.