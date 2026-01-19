L’attività di polizia ha portato anche alla denuncia di nove persone per reati che spaziano dalla guida in stato di ebbrezza alla guida senza patente reiterata, dai maltrattamenti in famiglia al porto di armi, fino a truffa, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e violazioni della Sorveglianza Speciale

Sono stati particolarmente intensi, nell’ultima settimana, i servizi di controllo della Polizia di Stato nel capoluogo e sull’intero territorio provinciale. Le attività, coordinate dalla Questura di Cosenza, hanno prodotto risultati significativi soprattutto sul fronte della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, uno dei fenomeni criminali maggiormente attenzionati dalle Forze dell’ordine.

Le operazioni, condotte in sinergia da Squadra Mobile, Squadra Volante e Divisione Anticrimine, con il supporto dei Commissariati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari e degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine “Calabria settentrionale”, hanno portato a Cosenza arresti per droga con il fermo di tre giovani per detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso dei controlli sono state inoltre segnalate amministrativamente sei persone ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90 e sequestrati circa un chilo di hashish, oltre a diverse dosi di marijuana e cocaina. Un’azione mirata, in particolare, a contrastare la diffusione delle droghe tra i giovanissimi. L’attività di polizia ha portato anche alla denuncia di nove persone per reati che spaziano dalla guida in stato di ebbrezza alla guida senza patente reiterata, dai maltrattamenti in famiglia al porto di armi, fino a truffa, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e violazioni della Sorveglianza Speciale.

Eseguite, inoltre, due ordinanze di divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare per reati contro la persona e un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un marito violento. Completano il bilancio due ordinanze di presentazione alla Polizia Giudiziaria, 14 Avvisi Orali, quattro Ammonimenti e quattro Fogli di via obbligatori.

I posti di controllo dislocati in tutta la Provincia di Cosenza hanno consentito l’identificazione di 2.370 persone, di cui 90 straniere, il controllo di 1.260 veicoli e l’elevazione di 31 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. La Questura di Cosenza ha ribadito che, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini, i servizi di controllo del territorio proseguiranno con la massima attenzione, soprattutto nelle aree ritenute più critiche, per garantire sicurezza e legalità alla collettività.