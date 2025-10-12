Necessario l’intervento di una squadra specializzata dei vigili del fuoco, che ha recuperato il malcapitato intorno alle due di notte
Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta a Donnici la scorsa notte, dove era in corso la tradizionale Festa dell’Uva, per il recupero di un uomo accidentalmente caduto da un muretto.
L’intervento ha richiesto l’impiego di un’autoscala e l’utilizzo di tecniche di soccorso SAF (Speleo Alpino Fluviale), necessarie per raggiungere e mettere in sicurezza la persona ferita, precipitata da un’altezza di circa cinque metri.
L’uomo, cosciente al momento del recupero, è stato affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto e successivamente trasportato all’Ospedale Civile di Cosenza per accertamenti. Le operazioni di soccorso si sono concluse senza ulteriori criticità.