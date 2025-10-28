Un ragazzo è scomparso da Cosenza la scorsa notte: si tratta di Paolo Valentino, di 47 anni. Indossava maglia, pantaloni e giubbino di colore nero e occhiali da vista. A lanciare l’allarme, i familiari che sono impegnati in queste ore nella ricerca. Chiunque lo incontrasse è pregato di contattare il numero di telefono 377 4548435. Paolo è molto conosciuto in città, perché lavora in un bar di corso Mazzini