Dopo l’estensione dell’evento fino al 21 marzo, il sindaco dispone la chiusura di primarie e secondarie (I e II grado) e del Convitto nazionale. Restano esclusi nidi e infanzia, con alcune eccezioni
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Le scuole di Cosenza resteranno chiuse anche venerdì 20 e sabato 21 marzo 2026. Il sindaco Franz Caruso ha firmato un’ordinanza di proroga dopo la decisione dell’amministrazione comunale di prolungare la Fiera di San Giuseppe fino al 21 marzo, formalizzata con delibera di Giunta n. 48 del 18/03/2026.
Nel provvedimento si ricorda che una precedente ordinanza aveva già disposto lo stop delle attività didattiche dal 16 al 19 marzo in occasione della Fiera. Ora, con la proroga dell’evento, viene estesa la chiusura «per favorire la massima partecipazione» e per «rendere più agevole la circolazione dei veicoli» e gestire il maggiore afflusso di pubblico.
Chiude: primarie, medie, superiori e Convitto nazionale
L’ordinanza dispone la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati per quanto riguarda scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, oltre al Convitto nazionale, dal 20 al 21 marzo.
Le eccezioni: nidi e infanzia, e apertura per concorsi/progetti
Nel testo viene precisato che la chiusura non si applica ai nidi d’infanzia pubblici e privati. Inoltre, l’ordinanza indica la possibilità per i dirigenti scolastici di valutare l’apertura dei propri istituti per consentire attività concorsuali e/o progetti calendarizzati in quelle date e legati ad attività extracurriculari.