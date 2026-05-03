Dramma sul Grande raccordo anulare di Roma all’altezza della Tuscolana: la vittima aveva 35 anni. Tre persone sono rimaste ferite

Sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana, un gesto di aiuto si è trasformato in tragedia. Un uomo di 35 anni è morto all’alba dopo essere stato travolto da un’auto mentre si era fermato per prestare soccorso a un veicolo coinvolto in un incidente.

La vittima, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe fermata insieme a un altro automobilista di passaggio per aiutare i passeggeri di una vettura rimasta coinvolta in un incidente autonomo. I due avrebbero accostato le rispettive auto e sarebbero scesi per verificare la situazione e prestare assistenza. In quei momenti concitati, però, il 35enne è stato investito da una macchina in transito e per lui non c’è stato nulla da fare.

Il dramma sul Grande raccordo anulare all’alba

L’impatto è stato violentissimo e i soccorsi si sono rivelati inutili. Il giovane è morto sul colpo. Oltre alla vittima, altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

La tragedia si è consumata in una delle arterie più trafficate della Capitale, in una fascia oraria in cui la visibilità e la velocità dei veicoli possono trasformare ogni imprevisto in un rischio altissimo. Proprio per questo la dinamica viene adesso analizzata con attenzione dagli investigatori.