Il giovane tifoso rossoblù, al termine della sfida vinta dai Lupi per 4-1, è stato preso in pieno nei pressi di Città 2000, riportando la frattura del bacino e del femore

Sono gravi le condizioni di un 30enne cosentino investito domenica scorsa al termine della gara di Serie C, girone C, tra Cosenza e Catania, vinta dai rossoblù per 4-1 allo stadio “Marulla”.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto in zona Città 2000. Il giovane ultrà, che durante la partita aveva partecipato alla contestazione contro il presidente Eugenio Guarascio, si trovava all’esterno dello stadio a bordo della sua bici elettrica, mentre un’altra persona percorreva la strada a piedi.

All’improvviso, il 30enne è stato investito da un’auto che, in un primo momento, non si sarebbe fermata per prestare soccorso. Successivamente, però, il conducente si è presentato spontaneamente al comando della polizia municipale per autodenunciarsi.

Il giovane è attualmente ricoverato all’ospedale “Annunziata” di Cosenza. A seguito dell’impatto violento, ha riportato la frattura del bacino e del femore. I medici hanno rinviato l’intervento chirurgico a causa di alcune costole inclinate che richiedono valutazioni preliminari. L’autorità giudiziaria ha avviato i rilievi del caso. La famiglia del 30enne segue attentamente l’evolversi della vicenda con l’avvocato Fabio Parise.