Nel pieno di una giornata segnata dall’emergenza maltempo, i Vigili del Fuoco di Cosenza hanno portato a termine un intervento di soccorso tanto complesso quanto toccante, salvando due cuccioli di cane e la loro madre rimasti intrappolati all’interno di una tubatura di scarico delle acque piovane.

L’operazione è scattata nelle prime ore della mattinata, quando una squadra del Comando provinciale è intervenuta su una tubazione in cemento dove gli animali si erano incastrati in una posizione estremamente difficoltosa. Le condizioni del sito e la profondità del punto di intrappolamento hanno reso necessarie manovre di estrema precisione, per evitare qualsiasi rischio alla loro incolumità.

Per consentire il recupero in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno dovuto impiegare mezzi di movimento terra, tra cui un escavatore dotato di martello demolitore, utilizzato per aprire in modo controllato la tubazione e raggiungere gli animali senza provocare crolli o ulteriori pericoli. Un’operazione lunga e delicata, portata avanti sotto la pioggia e in condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

Il salvataggio si è svolto mentre la sala operativa era già sotto pressione per l’elevato numero di chiamate di soccorso legate al maltempo che sta interessando il territorio. Nonostante questo, le squadre hanno continuato a operare senza sosta, dimostrando ancora una volta professionalità, dedizione e spirito di servizio.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha fornito supporto alle operazioni e garantito la sicurezza dell’area. Al termine dell’intervento, conclusosi con esito positivo, i cuccioli e la madre sono stati affidati alle cure del canile di Donnici, dove potranno ricevere assistenza veterinaria e protezione.