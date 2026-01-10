Vento, pioggia e disagi: UTMC, Polizia Locale, Protezione Civile e Vigili del Fuoco in azione su tutto il territorio cittadino

La violenta ondata di maltempo a Cosenza ha fatto scattare fin dalle prime ore del mattino il sistema di emergenza comunale, coordinato dall’UTMC – Unità Tecnica Mobile Comunale e composto da agenti della Polizia Municipale e dalle due squadre di Protezione Civile dell’associazione “Le Aquile”. La città è stata investita da forti raffiche di vento e precipitazioni intense, che hanno richiesto un intervento capillare su tutto il territorio urbano.

Nel corso della giornata sono stati numerosi gli interventi effettuati. Le squadre hanno provveduto alla rimozione di diversi alberi sradicati dal vento, alla messa in sicurezza di un semaforo caduto in viale Cosmai, fortunatamente senza conseguenze per persone o veicoli, e alla gestione di allagamenti in più zone della città. Azioni tempestive che hanno permesso di limitare i disagi alla circolazione e di ridurre i rischi per la pubblica incolumità.

Tra le situazioni più delicate, quella registrata in via degli Alimena, dove le raffiche hanno provocato lo scoperchiamento parziale del tetto di un immobile privato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area evitando ulteriori pericoli. In parallelo è in corso anche un intervento di salvataggio di due cuccioli di cane nei pressi della rotatoria di Campagnano, caduti accidentalmente all’interno di un tombino.

Il sindaco Franz Caruso sta seguendo costantemente l’evoluzione dell’emergenza ed è in stretto contatto con l’UTMC e con gli assessori Francesco De Cicco, Pasquale Sconosciuto e Veronica Buffone, impegnati nel coordinamento operativo e nella risoluzione delle criticità in base alle rispettive deleghe.

«La macchina comunale è pienamente operativa e sta intervenendo con tempestività su tutte le criticità segnalate, al fine di contenere i danni e garantire la sicurezza di cittadini e infrastrutture», viene sottolineato dall’Amministrazione comunale, che conferma come «al momento la situazione sia sotto controllo, pur restando alta l’attenzione».

A complicare il quadro, l’ennesimo guasto all’Acquedotto Abatemarco, segnalato telefonicamente da Sorical, che ha causato l’interruzione dell’erogazione idrica sull’intero territorio comunale e nei Comuni serviti sin dalle prime ore della mattinata. Il gestore ha comunicato che il ripristino del servizio è previsto entro la mattinata di domani.

L’Amministrazione comunale rinnova infine l’invito alla massima prudenza, assicurando il costante monitoraggio del territorio fino al superamento della fase di emergenza.