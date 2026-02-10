Cosenza torna a fare i conti con la paura in strada, e questa volta l’allarme suona ancora più forte. Nel cuore della città, a pochi passi dall’autostazione, si continua a essere aggrediti in pieno giorno, sotto gli occhi dei passanti, senza motivo e senza possibilità di difesa. Nel mirino delle forze di polizia stavolta finisce un ragazzo nordafricano che agisce indisturbato.

L’ennesimo episodio di violenza, ai danni di una donna rimasta gravemente ferita, non è un fatto isolato ma l’ultimo tassello di una sequenza che sta minando la percezione di sicurezza urbana. Luoghi di passaggio quotidiano, frequentati da studenti, lavoratori e anziani, si trasformano in scenari di aggressioni improvvise, mentre cresce la sensazione di impotenza e di abbandono.

Una città che dovrebbe garantire normalità e protezione si scopre vulnerabile, e ogni nuovo episodio alimenta una domanda sempre più pressante: quanto si è davvero al sicuro, oggi, a Cosenza?