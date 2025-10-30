La lite è scoppiata a mezzogiorno in pieno centro. L’uomo, ferito alla schiena, è ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio: non è in pericolo di vita

Una banale lite per un parcheggio si è trasformata in pochi minuti in un episodio di violenza nel centro di Crotone. Un uomo di 66 anni è stato ferito con una coltellata alla schiena al culmine di una discussione nata per un’auto lasciata sulla pista ciclabile che attraversa una zona trafficata della città.

L’episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno, davanti a diversi passanti che hanno assistito alla scena. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti: uno dei due uomini ha estratto un coltello e ha colpito l’altro alle spalle, facendolo cadere a terra.

Ferito ricoverato ma fuori pericolo

Il fendente, per fortuna, non ha leso organi vitali. L’uomo ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dove è ricoverato ma non in pericolo di vita. Nel frattempo, alcuni cittadini hanno chiamato il numero d’emergenza 112, segnalando la lite in corso e il ferimento.

Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia, proveniente dalla vicina questura. Gli agenti, giunti in pochi minuti, hanno individuato e fermato l’aggressore, che ora si trova sotto interrogatorio per chiarire la dinamica dell’accaduto e le motivazioni del gesto. La zona è stata transennata per i rilievi e il coltello, secondo quanto trapela, sarebbe stato sequestrato.