Dal gioco d’azzardo alle sostanze stupefacenti, fino alle nuove forme di dipendenza legate ai social network, alla rete internet e all’intelligenza artificiale. Cambiano gli strumenti, si trasformano le abitudini, ma resta la stessa necessità: riconoscere il problema, intervenire tempestivamente e accompagnare le persone in un percorso di recupero. È una sfida che riguarda sempre più da vicino la società, le famiglie e soprattutto le giovani generazioni anche calabresi, esposte a comportamenti che possono trasformarsi, spesso senza che ci si renda conto della loro portata, in vere e proprie forme di dipendenza.

Sarà questo il filo conduttore della puntata odierna di Dietro i fatti – News, il programma di approfondimento condotto da Pier Paolo Cambareri, che accende i riflettori sul lavoro dei servizi territoriali e delle strutture impegnate nella prevenzione e nel contrasto alle dipendenze anche alla luce dell’inchiesta di ieri della Procura di Cosenza sulle macchinette truccate. Al centro del confronto, l’attività del Ser.D di Cosenza, il Servizio per le dipendenze dell’Azienda sanitaria provinciale, e quella del Centro di recupero Il Delfino, realtà che da decenni opera accanto alle persone che affrontano un percorso di uscita dalla dipendenza.

Per Il Delfino il 2026 rappresenta un anno particolarmente significativo: il centro celebra infatti quarant’anni di attività, ventitré dei quali trascorsi in una collaborazione stretta con il Ser.D di Cosenza. Un’esperienza che testimonia l’importanza della rete tra servizi pubblici e strutture di recupero, chiamati a costruire risposte capaci di andare oltre la gestione dell’emergenza e di affrontare le diverse dimensioni della fragilità individuale e sociale.

In studio, con Pier Paolo Cambareri, ci sarà il dottore Roberto Calabria, responsabile del Ser.D di Cosenza, per approfondire l’evoluzione dei fenomeni di dipendenza, le attività di prevenzione e presa in carico e gli strumenti a disposizione di chi ha bisogno di aiuto. L’attenzione si concentrerà anche sulle nuove criticità connesse all’uso problematico delle tecnologie digitali, in un contesto nel quale il confine tra abitudine, ricerca di gratificazione e comportamento compulsivo può diventare difficile da riconoscere.

Dal Centro Il Delfino, in collegamento esterno, la giornalista di LaC News24 Emilia Canonaco incontrerà Lina De Simone, responsabile del progetto dell’Asp di Cosenza “La salute non è un gioco”, e Brunella Linardi, assistente sociale della struttura. Con loro, spazio alle iniziative di sensibilizzazione, al lavoro quotidiano con le persone coinvolte e alle strategie necessarie per intercettare il disagio, sostenere le famiglie e favorire percorsi di consapevolezza e reinserimento.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.