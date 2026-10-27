Dopo due settimane di pausa la competizione entra nel vivo. La capolista di Eccellenza e detentrice del titolo sfida il Trebisacce, riflettori puntati anche sul big match tra Sc Soverato e Palmese

Dopo due settimane di sosta torna protagonista la Coppa Italia Dilettanti, la prestigiosa competizione riservata alle formazioni dei campionati di Eccellenza e Promozione. Si preannuncia una settimana intensa per il movimento calcistico regionale, in attesa di rituffarsi nel campionato: in campo vanno le otto squadre calabresi rimaste in gara per disputare le sfide di andata dei quarti di finale. Ecco il quadro completo e l'analisi degli incroci in programma.

La capolista alla prova del nove e l'insidia Locri per la Pro Pellaro

Occhi puntati innanzitutto sulla Dbr Luzzi, attuale capolista del torneo di Eccellenza e soprattutto squadra detentrice del titolo. I ragazzi guidati da mister Mario Magarò sognano uno storico e clamoroso bis nella manifestazione e giocheranno il primo round davanti ai propri tifosi. L'ostacolo da superare non sarà però dei più semplici: di fronte ci sarà infatti il Trebisacce di mister Malucchi, formazione ambiziosa e determinata ad arrivare fino in fondo alla competizione.

Tra le principali candidate a insidiare il cammino dei campioni in carica c'è senza dubbio la Pro Pellaro, compagine allestita con l'obiettivo dichiarato di primeggiare ai vertici del calcio regionale. I bianconeri disputeranno la gara d'andata tra le mura amiche contro il Locri: un avversario che milita in Promozione B ma che, come ampiamente dimostrato dall'ottimo andamento stagionale del club locrideo, non va assolutamente sottovalutato.

Big match da tripla e l'ambizione del Soriano

Sfida dall'esito quanto mai incerto quella tra Sc Soverato e Palmese: una classica gara "da tripla" tra due formazioni di spessore che possiedono tutti i requisiti e l'organico per puntare alla conquista del trofeo.

A chiudere il tabellone dei quarti di finale è l'incrocio tra Cotronei e Soriano Fabrizia. I rossoblù del Soriano puntano quantomeno a eguagliare il traguardo delle semifinali raggiunto nelle scorse edizioni, ma dovranno prima superare la temibile trasferta sul campo del Cotronei.

Il programma dei quarti di finale

Pro Pellaro-Locri

Cotronei-Soriano Fabrizia

Dbr Luzzi-Trebisacce

Sc Soverato-Palmese