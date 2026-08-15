La sera del 14 agosto, al termine di un’articolata attività di controllo e osservazione svolta sul territorio dell’alta costa tirrenica cosentina, la Squadra Mobile della Questura di Cosenza e il Commissariato di P.S. “Diamante” hanno rintracciato e arrestato un latitante nel comune di San Nicola Arcella (Cosenza).

L’operazione è stata condotta in costante coordinamento con la Procura della Repubblica di Paola, diretta dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, nell’ambito dei servizi predisposti per il controllo del territorio nella zona di Diamante e dell’alto Tirreno cosentino.

Il soggetto era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova. Il latitante è stato ritenuto responsabile di diversi reati di truffa, commessi nel territorio ligure a partire dal 2019. In quell’anno si era allontanato rendendosi irreperibile e facendo perdere le proprie tracce alle forze dell’ordine.

A suo carico è ora prevista l’espiazione di una pena complessiva di 6 anni e 11 mesi di reclusione, oltre a 7 mesi di arresto. Al momento del rintraccio, il latitante lavorava come cuoco in un ristorante della costa. Gli investigatori hanno inoltre trovato nella sua disponibilità documenti e carte di credito estere, elementi che hanno fatto ritenere imminente un nuovo allontanamento dal territorio nazionale e il conseguente tentativo di rendersi nuovamente irreperibile.

L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Cosenza e dal Commissariato di P.S. “Diamante” ha quindi consentito di individuare il ricercato prima che potesse lasciare il territorio italiano. Al termine degli adempimenti di rito, il latitante arrestato a San Nicola Arcella è stato condotto presso la Casa Circondariale di Paola (CS), a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.