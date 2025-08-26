La ragazzina era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’Annunziata di Cosenza, la prognosi resta riservata mentre proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto
E’ stata trasferita al Bambino Gesù di Roma la ragazzina di dodici anni precipitata ieri pomeriggio dal balcone di un palazzo di Quattromiglia, a Rende. La giovane non è caduta sull’asfalto perché è finita su un terrazzo sottostante, altrimenti il volo non le avrebbe lasciato scampo.
Le sue condizioni, però, erano ugualmente critiche, tant’é che dopo essere arrivata in ospedale è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Ora arriva il suo trasferimento nell’ospedale pediatrico della Capitale. Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia di Rende continuano a indagare per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.