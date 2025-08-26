E’ stata trasferita al Bambino Gesù di Roma la ragazzina di dodici anni precipitata ieri pomeriggio dal balcone di un palazzo di Quattromiglia, a Rende. La giovane non è caduta sull’asfalto perché è finita su un terrazzo sottostante, altrimenti il volo non le avrebbe lasciato scampo.

Le sue condizioni, però, erano ugualmente critiche, tant’é che dopo essere arrivata in ospedale è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Ora arriva il suo trasferimento nell’ospedale pediatrico della Capitale. Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia di Rende continuano a indagare per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.