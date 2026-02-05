La Compagnia Carabinieri di Paola ha concluso una operazione antidroga nei territori di Cleto e Amantea, che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti e di due armi clandestine, con un arresto e due denunce.

L’intervento è scattato dopo giorni di osservazione attorno a un casolare isolato di Cleto, dove i militari avevano notato movimenti sospetti. Il 3 febbraio, grazie al supporto dell’unità cinofila di Carabinieri Vibo Valentia, è stata eseguita una perquisizione che ha portato all’arresto di un uomo del 1982, già noto alle forze dell’ordine. Nel casolare sono stati trovati 6,8 kg di hashish, 2,4 kg di marijuana, 64,7 grammi di cocaina, oltre a una pistola e una carabina semiautomatica con matricola abrasa. L’uomo è stato trasferito al carcere di Casa Circondariale di Paola.

In una parallela attività di controllo ad Amantea, una coppia è stata denunciata dopo una perquisizione personale e domiciliare: sequestrati 0,7 grammi di cocaina, 17 grammi di hashish, 1,4 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e 900 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Secondo quanto indicato nel comunicato, l’operazione conferma l’impegno dell’Arma nel controllo capillare del territorio e nel contrasto alle attività criminali che incidono sulla sicurezza della comunità.